"Ведомости" сообщили об отказе Google LLC от требований к телеканалам "Спас" и RT

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google LLC отказалась от требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по взысканию сумму судебной неустойки (астрента) по искам в судах РФ о блокировке YouTube-каналов.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой соглашение об урегулировании спора, которое 29 сентября утвердил Окружной суд Северного округа Калифорнии.

Как отмечает издание, "эта победа первая по этим кейсам "СМИ против Google" в суде США", и после этого решения российские каналы смогут продолжить взыскание с корпорации в иностранных юрисдикциях

"Из опубликованного решения следует, что в отношении телеканала "Спас" отказ Google от требований вступает в силу незамедлительно, а в отношении RT – после получения лицензии OFAC (Офис по контролю иностранных инвестиций Минфина США), поскольку канал находится под санкциями США", - говорится в заметке.

По словам партнера адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артура Зурабяна, АНО "ТВ-Новости" (RT) и "Фонд православного телевидения" (владелец канала "Спас") рассматривают такое соглашение как "первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией в целом, включая вопрос разблокировки каналов, массово заблокированных Google после 2022 г., уплаты судебной неустойки, а также уплаты задолженности банкроту – российской дочке Google для целей расчета с кредиторами".

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство, которое было продлено в апреле до конца октября текущего года.