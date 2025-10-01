Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 8 месяцев снизился на 2%

Внутренний - на 3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний за 8 месяцев 2025 года сократился на 2,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 73,7 млн человек, сообщила Росавиация.

На международных направлениях трафик вырос на 0,9%, до 17,9 млн человек, в частности, на маршрутах в зарубежные страны за пределами СНГ - на 7,4%, до 11,4 млн.

Объем перевозок внутри РФ в пресс-релизе Росавиации не приводится. Исходя из опубликованных данных этот показатель составил 55,8 млн человек, то есть на 3% меньше, чем годом ранее (тогда был на уровне 57,6 млн).

Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,1 пункт, до 89,5%.

Снижение общего пассажиропотока обусловлено сложностью геополитической обстановки, периодическим ограничением работы аэропортов, высокой загрузкой располагаемого авиапарка, и как следствие, ростом затрат авиакомпаний и стоимости перелетов, отметила старший научный сотрудник подведомственного Росавиации МГТУ ГА (ее слова приводятся в пресс-релизе). Тем не менее, у отрасли есть возможность до конца года несколько скорректировать негативные тенденции, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его мнению, этому способствует восстановление полетов в Геленджик и Краснодар, а также безвизовое посещение Китая.

Трафик российских авиакомпаний по итогам 2025 года составит 109,6 млн человек, что на 1,9% меньше, чем годом ранее, сообщалось во внесенном в правительство макропрогнозе на 2025-2028 гг. Это соответствует прогнозу Росавиации и хуже ожиданий Минтранса, который рассчитывают на сохранении прошлогоднего объема перевозок - 111,7 млн. В "Аэрофлоте" прогнозируют небольшое снижение трафика российских авиакомпаний и заметное увеличение иностранных - на 10-20%.