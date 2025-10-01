Поиск

В Кремле не стали комментировать заявление экс-министра обороны Британии о Крыме

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего сделать Крым непригодным для жизни.

"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывшего министра обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимым комментировать", - сказал Песков.

Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил о необходимости сделать Крым непригодным для жизни. Он также допустил, что нужно дать Украине возможность наносить удары большой дальности.

Дмитрий Песков Крым Великобритания Бен Уоллес
