Возможность маркировки нераспроданных автомобильных жидкостей предложено продлить до марта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU -Производители и импортеры автомобильных жидкостей и смазочных материалов, как ожидается, получат возможность маркировать нераспроданные и немаркированные остатки до 31 марта 2026 года. Проект соответствующего постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован на regulation.gov.ru.

По действующим правилам маркировки автожидкостей, участники оборота этой продукции должны до конца октября провести маркировку продукции, не распроданной по состоянию на 1 сентября 2025 года. С этой даты в России стартовала обязательная маркировка моторных, универсальных, карбюраторных и трансмиссионных масел, смазок и антифриза, тормозных жидкостей и антиобледенителей.

"Проектом постановления в целях оптимизации временных и финансовых издержек участников оборота смазочных материалов предусмотрена возможность маркировать немаркированные остатки смазочных материалов, не реализованные до 1 декабря 2025 года, в период с 1 декабря 2025 года до 31 марта 2026 года включительно", - говорится в пояснительной записке к подготовленному Минпромторгом проекту постановления.

В министерстве отмечают, что "на балансе участников находится большое количество нереализованных товаров, которые в отведенный постановлением № 1683 (устанавливает правила маркировки автомобильных жидкостей - ИФ) для маркировки остатков смазочных материалов срок не представляется возможным промаркировать в полном объеме".

Минпромторг
