Маркировка кодами системы "Честный знак" с 1 сентября становится обязательной для автожидкостей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нанесение кодов маркировки информационной системы "Честный знак" с 1 сентября становится обязательным для моторных масел, смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей.

Кроме того, с 1 сентября обязательная маркировка распространится на молокосодержащие напитки во всех видах упаковки (в частности, баночный кофе, газированные напитки с молоком и т.д.), отмечается в сообщении ООО "Оператор ЦРПТ", оператора маркировки в РФ.

Для ряда товаров с 1 сентября наступает начальный этап перехода к маркировке - обязательная регистрация в системе "Честный знак". Так, требование о регистрации с сентября распространится на участников рынка стройматериалов. Нанесение кодов маркировки станет обязательным с 1 октября для производителей, импортеров и продавцов цемента, сухих строительных смесей и гипса в потребительской упаковке, с 1 декабря - монтажной пены, герметиков, замазки и мастики.

Обязательная регистрация в системе маркировки начинает действовать также для участников рынков спортивного питания, растворимых завариваемых напитков (чай, кофе, какао), сладостей, детских игрушек, а также бритв и лезвий.

С 1 сентября расширяется работа разрешительного режима (не позволяет осуществлять продажу товаров, не зарегистрированных в системе "Честный знак", либо с истекшим скором годности) на велосипеды и ветеринарные препараты.