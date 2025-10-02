Поиск

Умер главред "Вечерней Москвы" Куприянов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер в четверг на 75-м году жизни, сообщает издание.

В газете уточнили, что Куприянов занимал свой пост с 2011 года.

Куприянов родился 31 июля 1951 года. Пришел в журналистику в 1972 году, когда стал корреспондентом молодежной радиостанции "Факел" телерадиокомитета Хабаровска. С 1974 по 1976 годы работал корреспондентом краевой газеты "Тихоокеанская звезда", с 1976 по 1979 был заместителем редактора краевой молодежной газеты "Молодой дальневосточник".

В 1981 году перешел на работу корреспондентом в "Комсомольскую правду", где дорос до должности ответственного секретаря газеты, члена редколлегии. Работал заместителем главного редактора еженедельника "Собеседник". Был корреспондентом этих изданий в горячих точках.

С 1992 по 1993 год работал в "Российской газете" в качестве первого заместителя главного редактора газеты. С 1994 года - главный редактор "Экспресс-газеты". В 1999 году стал шеф-редактором газеты "Известия", с 2003 года был главредом "Столичной вечерней газеты", с 2004 года - "Родной газеты", с 2005 года - главой ООО "Издательский дом Куприянова", в 2010 году был главредом радиостанции "Комсомольская правда".

Автор повестей и романов, член Союза журналистов и Союза писателей России.

Удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу, ордена "Знак Почета". В 2014 году Куприянову присвоено звание Заслуженный работник культуры РФ. Является лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", лауреатом премии "Медиаменеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.

Александр Куприянов Вечерняя Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });