Умер главред "Вечерней Москвы" Куприянов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер в четверг на 75-м году жизни, сообщает издание.

В газете уточнили, что Куприянов занимал свой пост с 2011 года.

Куприянов родился 31 июля 1951 года. Пришел в журналистику в 1972 году, когда стал корреспондентом молодежной радиостанции "Факел" телерадиокомитета Хабаровска. С 1974 по 1976 годы работал корреспондентом краевой газеты "Тихоокеанская звезда", с 1976 по 1979 был заместителем редактора краевой молодежной газеты "Молодой дальневосточник".

В 1981 году перешел на работу корреспондентом в "Комсомольскую правду", где дорос до должности ответственного секретаря газеты, члена редколлегии. Работал заместителем главного редактора еженедельника "Собеседник". Был корреспондентом этих изданий в горячих точках.

С 1992 по 1993 год работал в "Российской газете" в качестве первого заместителя главного редактора газеты. С 1994 года - главный редактор "Экспресс-газеты". В 1999 году стал шеф-редактором газеты "Известия", с 2003 года был главредом "Столичной вечерней газеты", с 2004 года - "Родной газеты", с 2005 года - главой ООО "Издательский дом Куприянова", в 2010 году был главредом радиостанции "Комсомольская правда".

Автор повестей и романов, член Союза журналистов и Союза писателей России.

Удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу, ордена "Знак Почета". В 2014 году Куприянову присвоено звание Заслуженный работник культуры РФ. Является лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", лауреатом премии "Медиаменеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.