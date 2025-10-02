Поиск

Бывший помощник главы МЧС Крыма осужден на 6 лет за мошенничество

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший помощник главы МЧС Крыма признан виновным по делу о мошенничестве с земельными участками, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Приговором суда бывший помощник министра ЧС Республики Крым признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - отметила она.

Постнова уточнила, что мужчина вступил в сговор со знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения (Симферопольский район), который помогал подменять решения сельсовета о выделении земельных участков. По ее словам, наделы он регистрировал на третьих лиц, а затем продавал, а деньги тратил на свои нужды. Установлено, что в период с 2015 по 2017 год осужденный незаконно переоформил 12 участков.

Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Судили фигуранта дела по ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Отмечается, что осужденный был помощником бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, когда тот занимал должность главы чрезвычайного ведомства. Сам Садаклиев в апреле был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 1,5 млн рублей, в том числе 155 тыс. - от своего помощника за непринятие к нему мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе.

Крым МЧС Сергей Садаклиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

ФАС предложила маркетплейсам смягчить требования к продавцам

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });