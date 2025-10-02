Бывший помощник главы МЧС Крыма осужден на 6 лет за мошенничество

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший помощник главы МЧС Крыма признан виновным по делу о мошенничестве с земельными участками, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Приговором суда бывший помощник министра ЧС Республики Крым признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - отметила она.

Постнова уточнила, что мужчина вступил в сговор со знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения (Симферопольский район), который помогал подменять решения сельсовета о выделении земельных участков. По ее словам, наделы он регистрировал на третьих лиц, а затем продавал, а деньги тратил на свои нужды. Установлено, что в период с 2015 по 2017 год осужденный незаконно переоформил 12 участков.

Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Судили фигуранта дела по ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Отмечается, что осужденный был помощником бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, когда тот занимал должность главы чрезвычайного ведомства. Сам Садаклиев в апреле был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 1,5 млн рублей, в том числе 155 тыс. - от своего помощника за непринятие к нему мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе.