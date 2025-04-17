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Экс-глава МЧС Крыма осужден на 5,5 лет за взятки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Крыму огласил приговор по делу бывшего главы МЧС республики Сергея Садаклиева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила прокуратура республики в своем телеграм-канале в четверг.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Осужденный на 7 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор вынесен по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По информации прокуратуры, Садаклиев в феврале 2023 года получил от одного из субподрядчиков 1,2 млн рублей взятки за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной. Также он взял у своего помощника 155 тыс. рублей за непринятие к нему мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе. Еще 300 тыс. рублей экс-министр получил от начальника подведомственного учреждения за выделение дополнительных бюджетных средств на нужды личного состава.

Садаклиев занимал пост главы МЧС Крыма с февраля 2021 года по 5 августа 2024 года. В сентябре того же года стало известно, что суд по ходатайству УФСБ по Крыму и Севастополю арестовал его по обвинению в нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2) и превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (п."е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговор по этим статьям еще не оглашали.

Крым Сергей Садаклиев МЧС РФ
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