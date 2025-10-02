Правительство предложило увеличить срок инвестиционного налогового кредита до 10 лет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий удлинение максимального срока предоставления компаниям инвестиционного налогового кредита (ИНК) с 5 до 10 лет.

Этот механизм представляет собой форму рассрочки уплаты налога, которая позволяет предприятиям временно оставлять часть средств в обороте и возвращать их позже по ставке ниже ключевой ставки ЦБ - минимум на четверть и максимум вдвое.

Законопроект № 1026190-8 входит в бюджетный пакет.

Инвестиционный налоговый кредит (глава 9 Налогового кодекса, статьи 66-68) - это форма рассрочки уплаты налога, которая позволяет компаниям временно уменьшать налоговые платежи и направлять высвобожденные средства на инвестиции. Кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. Нормой могут воспользоваться компании при проведении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ; при проведении технического перевооружения; при осуществлении инновационной деятельности, в том числе создания новых или совершенствования применяемых технологий; выполнении особо важного заказа для региона или оказании особо важных услуг населению; в случае выполнения гособоронзаказа; при инвестициях в энергоэффективные объекты.

Размер кредита по НИОКР и энергоэффективным проектам составляет до 100% от стоимости приобретенного оборудования, используемого для этих целей, по остальным основаниям сумма определяется соглашением с уполномоченным органом.

Кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 5 лет. Внесенный законопроект предлагает увеличить срок его представления до 10 лет. Ранее, с 2011 года по 23 декабря 2024 года, 10-летний срок действовал только для резидентов зон территориального развития.

Ставка по инвестиционному налоговому кредиту устанавливается ниже ключевой ставки ЦБ и по закону не может быть менее одной второй и более трех четвертых ее величины. Так, при ключевой ставке 21% годовых в мае 2025 г. годовой процент по ИНК мог быть установлен в пределах от 10,5% до 15,75% годовых. В то же время ставка по долгосрочным (свыше одного года) кредитам для корпоративного сектора, по данным ЦБ, составляла 18% годовых, а по краткосрочным - 22,4%.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.