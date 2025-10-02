Восстановление полноформатных отношений с США соответствует интересам России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами Америки соответствуют интересам России.

"Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется, прежде всего, интересами своей собственной страны, так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами. Одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США", - сказал он на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил президент, какими бы ни были противоречия, при уважительном отношении друг к другу торг, пусть даже самый жесткий, возможен, а значит возможны и взаимоприемлемые варианты решения.

Президент также сказал, что нынешняя администрация Белого дома "свои интересы и желания заявляет прямо, иногда (...) и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия".