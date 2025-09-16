Поиск

Рябков не видит оснований для исключения США из списка недружественных стран

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Оснований говорить о возможности вывода США из списка недружественных государств оснований пока нет, однако Москва отмечает политическую волю Вашингтона, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в начале пути. Я думаю, что о такого рода решениях говорить не просто преждевременно, а оснований для них нет", - сказал замминистра журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона вывести США из списка недружественных государств с учетом наметившегося улучшения отношений между странами.

"Мы видим определенную политическую волю, которая проявляется в Вашингтоне к этому, но результатов недостаточно, в том числе и в чисто двусторонней сфере, где после начальных, стартовых достижений по пути снятия взаимных раздражителей мы сейчас имеем новую пробуксовку, с которой приходится иметь дело", - подчеркнул Рябков.

Он отметил: "Мы на это глаза не закрываем. Это просто иллюстрация к тому, что от намерений до результатов - большой путь. Будем упорно работать. Хорошо, что американские коллеги демонстрируют готовность продолжать диалог с нами по всем, в том числе самым сложным вопросам".

МИД РФ Сергей Рябков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в совершении диверсии на Транссибе

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });