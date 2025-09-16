Рябков не видит оснований для исключения США из списка недружественных стран

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Оснований говорить о возможности вывода США из списка недружественных государств оснований пока нет, однако Москва отмечает политическую волю Вашингтона, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в начале пути. Я думаю, что о такого рода решениях говорить не просто преждевременно, а оснований для них нет", - сказал замминистра журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона вывести США из списка недружественных государств с учетом наметившегося улучшения отношений между странами.

"Мы видим определенную политическую волю, которая проявляется в Вашингтоне к этому, но результатов недостаточно, в том числе и в чисто двусторонней сфере, где после начальных, стартовых достижений по пути снятия взаимных раздражителей мы сейчас имеем новую пробуксовку, с которой приходится иметь дело", - подчеркнул Рябков.

Он отметил: "Мы на это глаза не закрываем. Это просто иллюстрация к тому, что от намерений до результатов - большой путь. Будем упорно работать. Хорошо, что американские коллеги демонстрируют готовность продолжать диалог с нами по всем, в том числе самым сложным вопросам".