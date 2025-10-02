Путин сообщил о попытках ВСУ подорвать ЛЭП Курской и Смоленской АЭС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал о неоднократных попытках украинских диверсионно-разведывательных групп подорвать высоковольтные линии электропередачи Курской и Смоленской АЭС. Он заявил это на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Диверсионно-разведывательные группы ВСУ, они и в прежние месяцы, и в прошлом году, принимали неоднократные попытки и делали это, подрывая линии высоковольтных электропередач на Курской атомной электростанции, на Смоленской атомной электростанции. Пробирались туда лесами и подрывали их", - сказал он.

По словам президента, российские специалисты быстро восстанавливали пострадавшие линии.

"Но то, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции, ничем не отличается от действий разведывательно-диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше ее прекратить", - сказал Путин.

Он отметил, что западные высказывания, что Россия якобы сама наносит эти удары - "это смешно и лишено всякого смысла".