Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Утверждения о том, будто бы станцию обстреливает Россия, он назвал чушью

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - С украинской стороны предпринимаются попытки нанести удары по окружающим Запорожскую АЭС объектам, заявил на заседании международного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"Происходит то, что происходило до сих пор. Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению АЭС. Слава богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС. Было несколько ударов по учебному центру", - сказал он.

"Несколько дней назад перед приездом к нам в Россию господина Гросси (глава МАГАТЭ) был нанесен артиллерийский удар по вышкам электроснабжения, они упали. Сейчас запитка электричеством Запорожской АЭС надежно осуществляется с помощью генераторов", - рассказал президент.

По его словам, важно привести в порядок эти сети. "Сложность в том, что это находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. Они бьют по этим местам и практически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам", - сказал он.

"Ситуация, которая там складывается (на ЗАЭС), в целом, она под контролем", - добавил он.

Он уточнил, что на ЗАЭС проводятся мероприятия, связанные с физической защитой и самой станции, и отработанного топлива.

Заявления о том, будто бы станцию обстреливают со стороны России, он назвал чушью.

"Что мы сами по себе наносим удары что ли? Понятно, что это чушь, - сказал Путин. - Это опасная игра. На той стороне люди тоже должны понимать, что, если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающая АЭС на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим".

Он добавил, что сотрудники МАГАТЭ видят, что происходит рядом с ЗАЭС.

"Там присутствуют сотрудники МАГАТЭ. Они помалкивают, стесняясь, на самом деле, происходящих процессов, но все видят. Они видят, что происходит", - сказал президент.

Владимир Путин ЗАЭС МАГАТЭ ВСУ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
