Березниковский завод "Уралхима" работает в штатном режиме после кратковременной остановки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кратковременная остановка техцикла произошла на заводе АО "ОХК "Уралхим" - "Азот" в Березниках (Пермский край), предприятие работает в штатном режиме, сообщил глава Березников Алексей Казаченко в своем телеграм-канале в четверг.

"Сегодня, 2 октября, в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме", - написал глава города.

Комментарием предприятия "Интерфакс" пока не располагает.

"Азот" производит аммиак, аммиачную и натриевую селитру, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли, высшие алифатические амины. Ежегодно предприятие выпускает более 1,1 млн тонн аммиака, около 1,5 млн тонн аммиачной селитры, 558 тыс. тонн карбамида.

В состав производственных активов "Уралхима" входят филиалы в Пермском крае - "Азот" (Березники) и "ПМУ" (Пермь), филиал в Кировской области - "КЧХК", филиал в Московской области - "ВМУ", а также ООО "ГЕО НПК" (Калининградская область).

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

