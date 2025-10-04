Минобороны сообщило о работе над станциями предупреждения о ракетном нападении

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ведутся работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявили в Минобороны России в субботу.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в космических войсках также проводится работа по вводу в эксплуатацию новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности", - сообщили военные.

Также, по данным ведомства, "для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения".

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в космических войсках создаются перспективные специализированные наземные средства контроля космического пространства", - сказано в сообщении.

В Минобороны России отметили, что ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к передовым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - заявили в ведомстве.

Согласно сайту министерства обороны РФ, радиолокационная станция "Воронеж" работает в различных диапазонах радиоволн. РЛС способна обнаруживать космические, баллистические объекты, а также сопровождать и измерять координаты обнаруженных целей и помехоносителей.