Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 314 дронов ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российскими военными за сутки нейтрализованы 314 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 314 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации уничтожены более 88 тыс. украинских дронов.