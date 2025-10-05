Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили РЗСО HIMARS в Харьковской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS вооружённых сил Украины уничтожена расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева, Харьковская область), сообщает Минобороны России.

В результате атаки уничтожена пусковая установка РСЗО, транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 украинских военнослужащих, говорится в сообщении российского военного ведомства, распространённом в воскресенье.

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные за сутки нанесли удары по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников и реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также нанесено поражение "центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS".

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 137 районах, заявили в Минобороны РФ.