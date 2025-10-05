Поиск

Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили РЗСО HIMARS в Харьковской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS вооружённых сил Украины уничтожена расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева, Харьковская область), сообщает Минобороны России.

В результате атаки уничтожена пусковая установка РСЗО, транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 украинских военнослужащих, говорится в сообщении российского военного ведомства, распространённом в воскресенье.

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные за сутки нанесли удары по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников и реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также нанесено поражение "центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS".

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 137 районах, заявили в Минобороны РФ.

HIMARS ВСУ Искандер Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько квартир разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Военная операция на Украине

В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

За ночь над регионами России нейтрализовано 32 беспилотника ВСУ

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });