Ребенок и взрослый пострадали при атаке БПЛА в Белгороде и области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребёнок, пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребёнком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по его информации, в областном центре в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава. Пожарные ликвидировали очаги возгорания.