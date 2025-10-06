Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Ярославля ("Туношна") и Нижнего Новгорода ("Стригино") отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в ночь на понедельник в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА.

В результате падения обломков получил травму один человек. Также произошло несколько локальных возгораний в частном секторе, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено.