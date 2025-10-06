Поиск

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, нанесла удары по трем бригадам и одному полку ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Привольное, Павловка, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронемашины, 16 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили военные.

По их словам, за сутки группировка нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери украинской армии составили до 230 военнослужащих, семь боевых бронемашин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и шесть складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка (ДНР)", - заявили в Минобороны России.

По информации министерства, потери ВСУ за сутки составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах семи населенных пунктов ДНР.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки составили более 410 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США и три пикапа.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что за сутки потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронемашина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика
Военная операция на Украине

Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });