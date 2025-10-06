Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на саммите АТЭС в Южной Корее возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить в г. Кёнчжу в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию РФ во главе с заместителем председателя правительства РФ Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - говорится в распоряжении.

Президент также поручил правительству утвердить состав делегации.