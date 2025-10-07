Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в РФ снижается вторую неделю подряд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 10,2%, уменьшение количества заболевших отмечается вторую неделю подряд, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период снизилась на 22,2%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На 40-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,2%", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено - в возрастной группе 7-14 лет (на 18,6%) и 15 лет и старше (на 11,2%).

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 млн граждан, что составляет 20,8% численности населения страны.

"На 40-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID 19: всего зарегистрировано 10,3 тыс. случаев, что на 22,2% меньше (чем на прошлой неделе - ИФ)", - сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе также сообщалось о снижении этого показателя после двух недель роста заболеваемости.