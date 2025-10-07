Поиск

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в РФ снижается вторую неделю подряд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 10,2%, уменьшение количества заболевших отмечается вторую неделю подряд, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период снизилась на 22,2%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На 40-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,2%", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено - в возрастной группе 7-14 лет (на 18,6%) и 15 лет и старше (на 11,2%).

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 млн граждан, что составляет 20,8% численности населения страны.

"На 40-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID 19: всего зарегистрировано 10,3 тыс. случаев, что на 22,2% меньше (чем на прошлой неделе - ИФ)", - сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе также сообщалось о снижении этого показателя после двух недель роста заболеваемости.

COVID-19 Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 октября

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на предприятии в Тюмени

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы недалеко от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы недалеко от ЗАЭС

Суд арестовал экс-министра Абызова по новому уголовному делу

Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее

Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее

Суд в Москве заочно арестовал главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Военная операция на Украине

Число жертв ракетного удара по Белгороду увеличилось до двух человек

Глава Минсельхоза призвала ускорить создание засухоустойчивых сортов

Глава Минсельхоза призвала ускорить создание засухоустойчивых сортов

Суд в Москве обратил в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });