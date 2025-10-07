Ковальчук предложил выстраивать систему энергетики в Арктике на основе малых атомных станций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Арктической зоне необходимо выстроить систему энергетики на основе небольших атомных станций мощностью до одного мегаватта, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ, председателем которого он является.

Ковальчук отметил, что для освоения Арктики нужна энергетика, но поставить там атомную станцию на тысячу мегаватт или проложить сети нельзя, так как там нет потребителей и вечная мерзлота.

"Значит, там должна быть принципиально иная энергетика - распределенная. А она может быть сделана только на основе лодочных технологий, которые успешно развиваются. Это должны быть небольшие атомные станции, очень маленькие", - пояснил он.

По словам Ковальчука, согласно экономическому анализу, 90% энергетических запросов - на энергоисточники мощностью до одного мегаватта. "Это очень важная вещь. У нас есть эта батарейка, о которой я говорил только до этого. Фактически она разрабатывалась с 1970-х годов, и только распад Советского Союза остановил это", - сказал он.

Зато теперь все это переведено на новый уровень, уточнил Ковальчук, и у России есть устойчивая база для освоения Северного морского пути.