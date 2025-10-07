Поиск

Ковальчук предложил выстраивать систему энергетики в Арктике на основе малых атомных станций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Арктической зоне необходимо выстроить систему энергетики на основе небольших атомных станций мощностью до одного мегаватта, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ, председателем которого он является.

Ковальчук отметил, что для освоения Арктики нужна энергетика, но поставить там атомную станцию на тысячу мегаватт или проложить сети нельзя, так как там нет потребителей и вечная мерзлота.

"Значит, там должна быть принципиально иная энергетика - распределенная. А она может быть сделана только на основе лодочных технологий, которые успешно развиваются. Это должны быть небольшие атомные станции, очень маленькие", - пояснил он.

По словам Ковальчука, согласно экономическому анализу, 90% энергетических запросов - на энергоисточники мощностью до одного мегаватта. "Это очень важная вещь. У нас есть эта батарейка, о которой я говорил только до этого. Фактически она разрабатывалась с 1970-х годов, и только распад Советского Союза остановил это", - сказал он.

Зато теперь все это переведено на новый уровень, уточнил Ковальчук, и у России есть устойчивая база для освоения Северного морского пути.

Арктика Михаил Ковальчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

Песков объяснил ускорение приватизации враждебными действиями и санкциями против России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });