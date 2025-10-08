МИД РФ пообещал очень жесткий ответ на возможную конфискацию активов в Европе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия очень жестко ответит на возможную конфискацию своих активов в Европе в пользу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы повторяем еще раз: эти меры будут очень жесткими", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере 140 млрд евро должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, которые он едва ли - я имею в виду киевский режим - когда-нибудь вернет. Почему? Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты Россией неких репараций Украине", - подчеркнула она.