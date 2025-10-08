Поиск

Лавров 14 октября примет участие в работе министерской сессии российско-арабского форума сотрудничества

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе в Москве примет участие в работе министерской сессии российско-арабского форума сотрудничества, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"13 октября в Москве состоится седьмая министерская сессия российско-арабского форума сотрудничества с участием главы российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что также "ожидается прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран".

"В рамках заседания будет проведен обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, Северной Африке с акцентом на наиболее актуальные региональные и международные проблемы, включая обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, обстановку в Сирии, Ливии, Йемене", - пояснила Захарова.

По ее словам, "предполагается обсуждение практических шагов по укреплению всего комплекса отношений между Россией и арабскими странами, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-образовательной и гуманитарной сферах".

Захарова уточнила, что "по итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 гг".

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ сообщила, что в среду Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который также пройдет в российской столице.

