Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

Как сообщил российский газовый концерн, документ подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

Стороны отметили нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.

Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.

Также состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" и министра энергетики Киргизии Таалайбека Ибраева. "Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа в республику и работе ОсОО "Газпром Кыргызстан" по подготовке газотранспортной и газораспределительной систем Кыргызстана к осенне-зимнему периоду", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Миллер встретился с министром нефти и газа Пакистана Али Первезом Маликом. "Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества в газовой отрасли. В присутствии Алексея Миллера и Али Первеза Малика подписан меморандум о взаимопонимании с Oil and Gas Development Company Limited (Пакистан)", - сообщается в информации.

