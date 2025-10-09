Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами прошедшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов нейтрализованы над Волгоградской областью, по три - над Брянской и Курской областями, по одному - над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила ограничения в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда, утром они были сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.