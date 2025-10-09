Песков выразил оптимистичный настрой РФ перед встречей Путина и Алиева

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма: президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ранее состоявшийся у Путина и Алиева телефонный разговор был "хороший, позитивный, конструктивный", а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе и во время той беседы.