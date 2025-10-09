Поиск

Путин и Алиев проведут двустороннюю встречу, которая станет первой за год

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут в четверг двусторонние переговоры в Душанбе, куда российский лидер прибыл накануне с государственным визитом.

Эта встреча президентов России и Азербайджана станет первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались. Последняя полноценная встреча лидеров была в октябре прошлого года.

Первый телефонный разговор Путина и Алиева с марта состоялся на день рождения российского президента - 7 октября. В Кремле тогда отметили важность этого разговоров лидеров.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный пункт повестки предстоящей встречи - двусторонние отношения стран. "Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой.

