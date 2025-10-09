В России обсудят обеспечение недискриминационных ставок по счетам и вкладам пенсионеров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минфин, Федеральная антимонопольная служба и Банк России проработают вопрос обеспечения недискриминационных процентных ставок по текущим счетам и срочным вкладам пенсионеров, говорится в утвержденном правительством национальном плане развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Доклад в правительство планируется направить в срок до 8 декабря 2026 года.

Несколько лет назад ведомства и ЦБ обсуждали вопрос дискриминации "старых денег" клиентов, когда банки предлагали более высокие ставки по вкладам для новых клиентов и давали менее привлекательные условия для действующих вкладчиков. Итогом этой дискуссии стал закон, позволяющий клиенту переводить без комиссии между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

С 1 июля в России появились социальные счета и вклады для малообеспеченных клиентов. Граждане с невысокими доходами, получающие социальную поддержку от государства, могут открыть банковские счета и вклады на особых, более выгодных условиях. Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей, процентная ставка по нему равна максимальной ставке по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. По замыслу разработчиков закона, это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. Социальные вклады и счета пока можно открыть в системно значимых банках, остальные кредитные организации должны запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.