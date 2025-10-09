Россия уже собрала 130 млн т зерна

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к настоящему времени собрали 130 млн тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба в рамках агровыставки "Золотая осень - 2025" в четверг в Москве.

Речь идет об урожае в бункерном весе (брутто).

"В этом году мы убрали почти по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей, получили сейчас, на текущую дату, 130 млн тонн. Понятно, что это пока брутто. У нас еще 10% площадей надо убрать, но, соответственно, наш прогноз 135 млн тонн мы сохраняем", - сказала она.