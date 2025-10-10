Поиск

Что произошло за день: пятница, 10 октября

Заявления Путина об отношениях с Баку, лауреат Нобелевской премии мира, прекращение огня в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, это был "кризис эмоций по понятным причинам" на фоне крушения самолета AZAL.

- Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. В Белом доме заявили о политизированности премии и отметили, что Дональд Трамп "продолжит заключать мирные соглашения, заканчивать войны и спасать жизни". Президент РФ Владимир Путин считает, что авторитет премии подорван.

- Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00.

- Суд обратил в доход государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

- "Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища, оперативный резерв газа доведен до 100% - 73,17 млрд куб. м.

- Зампред "Яблока" Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) вернется под домашний арест. Ранее 7 октября горсуд заменил ему домашний арест на запрет определенных действий, но Псковский областной суд отменил решение.

- В Госдуму внесен законопроект об определении нормы в 18 квадратных метров для содержания одного животного. Предусмотрено исключение сроком на полгода для содержания потомства.

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

