В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Предусматривается исключение для собак-поводырей

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об определении нормы в 18 квадратных метров для содержания одного животного, но предусматривающий допустимый срок в полгода для содержания также потомства.

"Законопроектом предлагается установить норму - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, учитывая как физиологические особенности животных, так и практические аспекты их содержания в условиях многоквартирного дома", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в пятницу в базе данных Думы.

Документ устанавливает единую федеральную норму, которая будет применяться во всех субъектах РФ. Одновременно сохраняется возможность для регионов вводить дополнительные, более строгие требования с учетом местных особенностей.

Законопроектом также предусмотрено исключение для случаев рождения потомства - временное превышение установленных норм допускается "до достижения потомством шестимесячного возраста, что предоставляет владельцам разумный срок для пристройства животных", говорится в записке. Также установлено исключение для собак-проводников - норма закона на них распространяться не будет.

Законопроект № 1037638-8 внесен депутатом от "Единой России" Евгением Марченко.