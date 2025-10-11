Более 30 БПЛА уничтожено за сутки над Белгородской областью

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Более трех десятков беспилотных летательных аппаратов было уничтожено за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"С 07:00 10 октября по 07:00 11 октября ликвидировано 34 беспилотника", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Так, группа "Орлан" уничтожила 22 дрона. Из них 16 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Белгородском, Валуйском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском округе. Остальные шесть беспилотников были сбиты из стрелкового оружия в Валуйском и Шебекинском округах.

Кроме того, еще четыре FPV-дрона подавлены средствами РЭБ совместными силами подразделения "Орлан" и бойцов самообороны в Шебекинском округе.

Подразделение "БАРС-Белгород" ликвидировало 12 БПЛА. 11 из них были обезврежены с помощью РЭБ в Шебекинском округе и Краснояружском районе. Еще один гексакоптер типа "Баба-Яга" был сбит средствами противодействия беспилотникам в Шебекинском округе.