Минобороны РФ сообщило о 59 сбитых за ночь украинских БПЛА

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за ночь уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотников самолетного типа.

17 БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, 12 - над Волгоградской, 11 - над Белгородской, девять - над Воронежской, говорится в сообщении министерства.

Еще четыре дрона ВСУ нейтрализованы над Крымом, по одному - над Брянской, Курской и Орловской областями. Три украинских БПЛА сбили над Черным морем.