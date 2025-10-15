Поиск

РФ обсуждает с Вьетнамом организацию поставок нефти на местный НПЗ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с Вьетнамом по организации перспективных поставок нефти на местный НПЗ для увеличения товарооборота между странами, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с заместителем премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шоном на полях Российской энергетической недели (РЭН-2025).

Стороны в ходе переговоров также обсудили актуализацию нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1".

"Укрепление взаимодействия с Вьетнамом - давним другом и надёжным партнером - остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Мы твердо настроены на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях для продвижения всеобъемлющего стратегического партнёрства", - приводятся в сообщении слова Новака.

Как сообщалось в мае, "Росатом" готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев, страна решила вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году.

Крупнейший НПЗ Вьетнама - находящийся на северо-восточном побережье страны Dung Quat ("Зунг Куат" - контролируется PetroVietnam через Binh Son Refining and Petrochemical Company). Местные власти много лет активно предлагают российским компаниям заняться его развитием и заявляют о готовности продать 49%.

Ближе всех к покупке была "Газпром нефть", которая в 2015 году даже подписала рамочные документы о возможности вхождения в проект, но позже отказалась от сделки, оценив, что без достаточных налоговых льгот вложения в НПЗ нерентабельны.

Летом 2022 года "Зунг Куат" посетили представители "Зарубежнефти" и "Газпром нефти" для изучения возможностей сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Вьетнам Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });