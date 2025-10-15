РФ обсуждает с Вьетнамом организацию поставок нефти на местный НПЗ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с Вьетнамом по организации перспективных поставок нефти на местный НПЗ для увеличения товарооборота между странами, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с заместителем премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шоном на полях Российской энергетической недели (РЭН-2025).

Стороны в ходе переговоров также обсудили актуализацию нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1".

"Укрепление взаимодействия с Вьетнамом - давним другом и надёжным партнером - остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Мы твердо настроены на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях для продвижения всеобъемлющего стратегического партнёрства", - приводятся в сообщении слова Новака.

Как сообщалось в мае, "Росатом" готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев, страна решила вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году.

Крупнейший НПЗ Вьетнама - находящийся на северо-восточном побережье страны Dung Quat ("Зунг Куат" - контролируется PetroVietnam через Binh Son Refining and Petrochemical Company). Местные власти много лет активно предлагают российским компаниям заняться его развитием и заявляют о готовности продать 49%.

Ближе всех к покупке была "Газпром нефть", которая в 2015 году даже подписала рамочные документы о возможности вхождения в проект, но позже отказалась от сделки, оценив, что без достаточных налоговых льгот вложения в НПЗ нерентабельны.

Летом 2022 года "Зунг Куат" посетили представители "Зарубежнефти" и "Газпром нефти" для изучения возможностей сотрудничества в нефтегазовой сфере.