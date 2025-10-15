Cаммит глав государств участниц Форума стран - экспортеров газа пройдет в Москве

Главой оргкомитета саммита назначен вице-премьер Александр Новак

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом определил Москву местом проведения в 2026 году восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа.

Указ "Об Организационном комитете по подготовке и проведению в Российской Федерации восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа" размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Указом образован оргкомитет по подготовке и проведению саммита, его председателем назначен вице-премьер Александр Новак. Ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.

Правительству РФ указом поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита.