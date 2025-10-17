Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Основное разбирательство по делу начнется 5 ноября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП, комплекс по перевалке грузов, Краснодарский край), которое Генпрокуратура намерена изъять, имеет стратегическое значение для безопасности государства, активы оцениваются в 1 млрд рублей, сообщил представитель ведомства в Арбитражном суде Краснодарского края.

В сентябре 2025 года арбитраж принял к производству иск заместителя генпрокурора о взыскании в доход Российской Федерации 100%-й доли в уставном капитале ООО "ТМКП". Ответчиками в деле выступают Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и владелец ТМКП - компания с ограниченной ответственностью Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова).

Как сказал в суде 17 октября представитель Генпрокуратуры, в ходе надзорных мероприятий ведомство выявило факты незаконного выбытия имущества из государственной собственности и установления иностранного контроля над стратегическим предприятием.

"Туапсинский морской коммерческий порт работает на территории морского порта Туапсе. Компания владеет двумя гектарами земли, собственным глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными комплексами. Осуществляет приемку более 960 тысяч тонн грузов в год, в том числе из Турецкой и Азербайджанской республик. Стоимость активов превышает 1 млрд рублей, ежегодный задекларированный доход - более 200 млн рублей", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Принадлежащие компании объекты выполняют роль транспортного терминала, интегрированного в морской порт Туапсе.

"Ранее вышеназванные объекты принадлежали рыбколхозу "Родина". С целью незаконного вывода государственного имущества в 1994 году бывшим руководителем рыбхолхоза взят кабальный кредит в Южно-Черноморском коммерческом банке на сумму 2,5 млрд рублей с уплатой (процентной ставкой - ИФ) 190% в месяц. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия балансовой стоимостью 5,7 млрд рублей", - излагает позицию истец.

При этом, как отмечает прокурор, исполнять обязательства по кредиту предприятие заведомо не намеревалось, и впоследствии полученными средствами распорядилось по своему усмотрению. Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1994 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитному учреждению передан весь имущественный комплекс предприятия балансовой стоимостью 11,8 млрд рублей, в том числе гидротехнические и иные сооружения, не подлежащие изъятию из государственной собственности в силу закона.

"Далее, в результате череды сделок, совершенных с целью легализации стратегически значимого для безопасности страны (имущества - ИФ), активы меняли владельцев. В 2008 году они внесены в уставный капитал созданного ООО "Туапсинский морской коммерческий порт". А в 2014 году по договору купли-продажи 100% долей ТМКП приобрел Шахлар Новруз оглы Новрузов. Спустя два месяца он передал права общества в пользу фирмы Vonixel Limited BVI, зарегистрированной в Британских Виргинских островах", - продолжил представитель Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что Британские Виргинские острова являются территорией, зависимой от Великобритании, которая в России внесена в список "недружественных стран".

"Таким образом, компания - резидент недружественной страны незаконно стала обладать транспортным терминалом, имеющим исключительное территориальное расположение вблизи критически важных объектов инфраструктуры морского порта на побережье Черного моря", - отметил истец.

Кроме того, с целью осуществления коммерческой деятельности на территории морпорта Новрузовым и Басиным (учредитель ТМКП - ИФ) в 2014 году приобретено ООО "Предприятие ТМКП". В ФАС ходатайство ответчиков о согласовании предварительной сделки не поступало. В силу статей гражданского кодекса, данные сделки ничтожны, и направлены против основ правопорядка, нравственности в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, добавил представитель прокуратуры.

Оба предприятия представляют собой единый комплекс по хранению и перевалке грузов.

"В результате совершения сделок контроль над стратегическим предприятием перешел иностранному инвестору Vonixel Limited. (...) В настоящее время гавань используется ответчиками для контрабанды пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Она реализуется на контролируемых Новрузовым овощных базах и рынках под видом отечественной. Получаемый доход не декларируется, а осуществляется вывоз наличных средств (за рубеж - ИФ). Ситуация требует немедленных мер по разрешению", - подчеркнул истец.

"Просим признать недействительной, ничтожной сделку по приобретению 100% в уставном капитале ООО "ТМКП", заключенную между Новрузовым и Vonixel Limited , признать ничтожной сделку по приобретению ТМКП, заключенную между Новрузовым и Басиным и взыскать в доход РФ 100%-ю долю ТПКП в доход государства", - заключил представитель ведомства.

В суде представители ответчиков возражали против заявленных исковых требований, представили в суд свои возражения.

Судья счел дело подготовленным к основному разбирательству и назначил его на 5 ноября.

Генеральный директор ООО "Предприятие "ТМКП"" Дмитрий Дубовик заявил журналистам, что заявленные Генпрокуратурой объемы перевалки не соответствуют действительности.

"Максимально мы можем переваливать 312 тысяч тонн, такой объем был перевален в 2022 году. В прошлом году мы переваливали около 294 тысяч тонн. Кроме того, грузы в порту контролируются пограничниками, таможенной службой, транспортной прокуратурой, полицией, Россельхознадзором, поэтому контрабанды быть не может. Порт никакого отношения к переваливаемому грузу не имеет. Мы лишь заключаем договоры на то, чтобы груз доставить из парома и загрузить в машины. А за контрабандой следят все вышеперечисленные службы", - сказал представитель компании.

Он подчеркнул, что с Азербайджаном торговля не ведется. Весь груз поступает из Турецкой республики, в основном это плодоовощная продукция. Вместе с тем, наложенный арест практически приостановил производственную деятельность предприятия, и это скажется на объемах перевалки. С начала текущего года отгрузка упала до 159 тысяч тонн.

Третьими лицами в деле выступают Росимущество и ФАС.

Как сообщалось, суд по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на все недвижимое, движимое имущество, принадлежащее этим компаниям. Руководству компаний запрещено совершать действия и принимать решения, ухудшающие положение работников, останавливать производственные, технологические процессы, уменьшать уставный капитал, распределять прибыль, выплачивать вознаграждения единоличному исполнительному органу. Наложен арест на все имущество Новрузова и Басина.

Новрузов в настоящее время является фигурантом уголовного дела о попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 млн рублей, находится под стражей.

По данным ЕГРЮЛ, Новрузов владеет рестораном "Старый Баку" в Краснодаре, а также компанией "Дар Фрут" (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Кроме того, ему принадлежит 36%-я доля в сельхозкооперативе "Подгорный" на Кубани, нанимающемся выращиванием зерновых.

ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" учреждено в 2008 году в Краснодаре с уставным капиталом в 278,2 млн рублей, относится к числу микропредприятий. По данным ЕГРЮЛ, первоначально владельцем компании был Басин, в 2014 году активом стал владеть Новрузов, а с 2015 года - Vonixel Limited BVI. Выручка компании в 2024 году составила 31,7 млн рублей, чистая прибыль по РСБУ - 4,4 млн рублей.

В числе активов компании значится морской терминал "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" (владельцем с 2014 года является Новрузов, по данным ЕГРЮЛ). Выручка ООО в 2024 году составила 207,2 млн рублей, чистая прибыль - 61,2 млн рублей. В период 2015-2018 годов компания заключала госконтракты на оказание услуг по предоставлению причала в морском порту Туапсе.