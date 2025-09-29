Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ о взыскании в доход Российской Федерации 100%-й доли в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП).

Как сообщается в материалах суда, ответчиками в деле выступают Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и владелец ТМКП - компания с ограниченной ответственностью Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова).

Генпрокуратура просит признать недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100%-й доли в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между Vonixel Limited и Новрузовым (прежний владелец ТМКП - ИФ), признать недействительной сделку по приобретению предприятия, заключенную между Новрузовым и Басиным (учредитель ТМКП - ИФ), применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход РФ 100%-й доли компании.

Третьими лицами в деле выступают "Туапсинский морской коммерческий порт", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральная антимонопольная служба.

Также Генпрокуратура просит признать недействительной сделку по приобретению ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", заключенной между Новрузовым и Басиным, и взыскать в доход РФ 100%-ю долю в капитале этой компании.

Суд по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на все недвижимое, движимое имущество, принадлежащее этим компаниям, в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности, за исключением произведенной продукции и товаров. Кроме того, наложен арест на принадлежащие предприятиям денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, за исключением осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками, выплаты работникам заработной платы, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей.

Руководству компаний запрещено совершать действия и принимать решения, ухудшающие положение работников, останавливать производственные, технологические процессы, уменьшать уставный капитал, распределять прибыль, выплачивать вознаграждения единоличному исполнительному органу.

Наложен арест на все имущество Новрузова и Басина.

Рассмотрение дела назначено на 17 октября.

"Туапсинский морской коммерческий порт" учрежден в 2008 году в Краснодаре с уставным капиталом в 278,2 млн рублей, относится к числу микропредприятий. По данным ЕГРЮЛ, первоначально владельцем компании был Басин, в 2014 году активом стал владеть Новрузов, а с 2015 года - Vonixel Limited BVI. Выручка компании в 2024 году составила 31,7 млн рублей, чистая прибыль по РСБУ - 4,4 млн рублей.

В числе активов компании значится морской терминал "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" (владельцем с 2014 года является Новрузов, по данным ЕГРЮЛ). Выручка ООО в 2024 году составила 207,2 млн рублей, чистая прибыль - 61,2 млн рублей. В период 2015-2018 гг компания заключала госконтракты на оказание услуг по предоставлению причала в морском порту Туапсе.