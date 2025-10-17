Комитет Госдумы поддержал уточнение терминов в законе об инвестициях

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 912957-8, который предлагает обновить терминологию закона об инвестиционной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с действующей системой стратегического планирования.

Законопроект об унификации терминологии и правового регулирования капитальных вложений на федеральном и региональном уровнях внесла в парламент Брянская областная дума. Поправки заменяют в законе об инвестиционной деятельности понятия "федеральные целевые программы" (ФЦП) и "региональные целевые программы" (РЦП) на "государственные программы Российской Федерации" и "государственные программы субъекта Российской Федерации" для согласования с законом о стратегическом планировании.

Федеральный закон № 39-ФЗ об инвестиционной деятельности был принят в 1998 году, когда капитальные вложения финансировались через федеральные и региональные целевые программы. Затем, в 2014 году, был принят закон "О стратегическом планировании", эти программы были заменены государственными - документами стратегического планирования, утверждаемыми правительством и включающими комплекс экономических и социальных мероприятий.

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект, но указал, что формальная замена терминов может иметь финансовые последствия. "Предлагаемое уточнение требует доработки, чтобы избежать ограничений финансирования федеральных целевых программ, которые продолжают действовать и сегодня", - говорится в заключении.

В нем напоминается, что в проекте бюджета на 2026-2028 годы (№ 1026181-8) по-прежнему предусмотрено финансирование четырех федеральных целевых программ. Если термин "ФЦП" исключить, то часть расходов на капитальные вложения может формально выпасть из-под бюджетного финансирования.

Также в заключении комитета отмечается, что термин "ФЦП" остается в ряде действующих законов: о правительстве, об образовании, о госрегулировании алкогольной продукции.

Правительство поддержало законопроект, но предложило дополнить его упоминанием иных направлений деятельности органов власти, не входящих в госпрограммы, но также подпадающих под финансирование капитальных вложений.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму с учетом высказанных замечаний.