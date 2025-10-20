Поиск

Глава города и экс-заместитель главы района Башкирии обвиняются в коррупции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэру города Мелеуза (Башкирия) и бывшему заместителю главы Мелеузовского района предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

Муниципальным служащим вменяется п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере). По ходатайству следствия бывший зам. главы Мелеузовского района заключен под стражу, главе администрации города Мелеуза избран домашний арест.

"Как установлено следствием, в период с апреля по сентябрь текущего года глава Мелеуза и действующий на тот момент заместитель главы Мелеузовского района предложили за 200 тыс. рублей оказать содействие супругу индивидуальной предпринимательницы в повторном заключении с ней договора на размещение нестационарного торгового объекта - магазина по продаже цветов, на одной из остановок общественного транспорта на новый срок в нарушение требований, предъявляемых для заявления на конкурс", - говорится в сообщении.

Денежные средства они намеревались передать должностным лицам администрации района, ответственным за принятие решения, уточнили в СК. Супруг предпринимательницы обратился в правоохранительные органы. Злоумышленники задержаны в ходе совместной работы следователей СК с оперативниками МВД и ФСБ республики.

В настоящее время по местам жительства и работы обвиняемых проведены обыски.

Башкирия МВД СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В Кисловодске создадут оперативный штаб из-за проблем с теплоснабжением

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });