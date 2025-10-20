Глава города и экс-заместитель главы района Башкирии обвиняются в коррупции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэру города Мелеуза (Башкирия) и бывшему заместителю главы Мелеузовского района предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

Муниципальным служащим вменяется п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере). По ходатайству следствия бывший зам. главы Мелеузовского района заключен под стражу, главе администрации города Мелеуза избран домашний арест.

"Как установлено следствием, в период с апреля по сентябрь текущего года глава Мелеуза и действующий на тот момент заместитель главы Мелеузовского района предложили за 200 тыс. рублей оказать содействие супругу индивидуальной предпринимательницы в повторном заключении с ней договора на размещение нестационарного торгового объекта - магазина по продаже цветов, на одной из остановок общественного транспорта на новый срок в нарушение требований, предъявляемых для заявления на конкурс", - говорится в сообщении.

Денежные средства они намеревались передать должностным лицам администрации района, ответственным за принятие решения, уточнили в СК. Супруг предпринимательницы обратился в правоохранительные органы. Злоумышленники задержаны в ходе совместной работы следователей СК с оперативниками МВД и ФСБ республики.

В настоящее время по местам жительства и работы обвиняемых проведены обыски.