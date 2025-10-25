Что произошло за день: суббота, 25 октября

Повреждение плотины Белгородского водохранилища, задержание участников конфликта в ЖК "Прокшино" в Москве, освобождение шеф-редактора "Sputnik-Азербайджан"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ, при повторных атаках возможна угроза подтопления в некоторых населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Дополнительные модульные укрытия установят в Белгороде и Белгородском районе в ближайшие дни.

- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал войска группировки "Центр".

- Шеф-редактор агентства "Sputnik-Азербайджан" Евгений Белоусов освобожден из-под стражи и вылетел из Баку.

- Около 40 участников массового конфликта в ЖК "Прокшино" в Новой Москве задержаны.

- Сергей Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия". Решением съезда партия вернула прежнее название вместо варианта "Справедливая Россия - За Правду".

- "Газпром" в российском суде требует с германской Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро.

- "Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу, гол провел Манфред Угальде.