Что произошло за день: суббота, 25 октября
Повреждение плотины Белгородского водохранилища, задержание участников конфликта в ЖК "Прокшино" в Москве, освобождение шеф-редактора "Sputnik-Азербайджан"
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ, при повторных атаках возможна угроза подтопления в некоторых населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Дополнительные модульные укрытия установят в Белгороде и Белгородском районе в ближайшие дни.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал войска группировки "Центр".
- Шеф-редактор агентства "Sputnik-Азербайджан" Евгений Белоусов освобожден из-под стражи и вылетел из Баку.
- Около 40 участников массового конфликта в ЖК "Прокшино" в Новой Москве задержаны.
- Сергей Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия". Решением съезда партия вернула прежнее название вместо варианта "Справедливая Россия - За Правду".
- "Газпром" в российском суде требует с германской Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро.
- "Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу, гол провел Манфред Угальде.