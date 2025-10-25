"Газпром" в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в российском суде требует с германской инжиниринговой компании Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро, сообщается в арбитражной картотеке.

ПАО "Газпром" 17 октября подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к компаниям группы "Линде" - Linde GmbH и Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, а также юридической фирме Pinsent Masons.

Подробности иска приводятся в опубликованном в субботу определении о принятии к рассмотрению: истец требует солидарного взыскания с ответчиков 218,504 млн евро убытков, подлежащих уплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа.

Суд назначил на 21 января 2026 года предварительное судебное заседание. На случай отсутствия сведений о надлежащем извещении иностранных компаний назначены резервные даты: 25 марта, 27 мая, 5 августа, 7 октября. При наличии сведений об уведомлении ответчиков решение по делу может быть принято 21 января. Также суд отмечает, что с учетом нахождения на территории РФ филиала ответчика Linde GmbH направление судебных документов по его адресу в иностранном государстве не требуется, они могут быть направлены по адресу филиала.

Linde в российских судах выступает ответчиком по крупным искам: "РусХимАльянса" из-за прекращения работ по газовому проекту в Усть-Луге под предлогом санкций; ООО "Газпром переработка Благовещенск" из-за вызванных ошибками в проектировании пожаров при пусконаладочных работах на Амурском ГПЗ. Также без участия лицензиара и технической, эксплуатационной поддержки Linde прошел запуск завода СПГ на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.