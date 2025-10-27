Поиск

Индекс IMOEX2 обновил годовой минимум, упав ниже 2520 пунктов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на утренней сессии в понедельник упал ниже 2520 пунктов, обновив минимум с декабря 2024 года на фоне распродаж из-за геополитической неопределенности, ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), а также санкционного давления Запада.

К 07:20 мск индекс МосБиржи составил 2519,47 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

В лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-2%), "Группы компаний ПИК" (-1,9%), "НЛМК" (-1,7%), "Т-Технологии" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Татнефти" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%).

