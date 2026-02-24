Поиск

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации во вторник.

"Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Кроме того, временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Они "необходимы для обеспечения безопасности полетов", отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в ночь на вторник приостанавливал работу аэропорт Саратова. Ограничения действовали около трех часов. В 02:43 представитель Росавиации сообщил об их отмене.

Росавиация Казань
