Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2026 года вырос на 4%, до 437 тыс. шт., подсчитали в "Автостате".

Около четверти рынка (24,2%) в прошлом месяце пришлось на отечественную Lada - было куплено 105,6 тыс. подержанных машин марки (-5%). Второе место традиционно занимает японская Toyota, результат продаж которой составил 40,4 тыс. шт. (-5%), а доля рынка - 9,2%. Порог в 5% по доле преодолели также корейские Kia и Hyundai с результатами продаж 26,7 тыс. шт. (+18%) и 25,7 тыс. шт. (+17%) и долями 6,1% и 5,9% соответственно.

Отрицательную рыночную динамику к январю прошлого года имели только Lada (-5%) и Toyota (-5%). У остальных восьми марок из десятки популярных перепродажи выросли в годовом выражении, сильнее всего - у Renault (+23%, до 15,8 тыс. шт.).

Лидером среди моделей в январе была Kia Rio с результатом 10,1 тыс. шт. (+26% г/г). Вторую и третью позиции модельного рейтинга заняли Hyundai Solaris (9,8 тыс. шт., +26%) и Ford Focus (8,3 тыс. шт., +11%).

Кроме них, в десятке лидеров вторичного рынка по итогам января года оказались еще пять моделей Lada ("Нива", "четырнадцатая", "семерка", седан "Приора", седан "Гранта"), Toyota Camry и Volkswagen Polo.

