В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны", - сказал Песков журналистам во вторник.

"И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", - добавил пресс-секретарь президента.

Пескова попросили прокомментировать публикации СМИ, сделанные по материалам ФСБ России, согласно которым действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

"Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции", - сказал Песков журналистам.

У Пескова также поинтересовались, считают ли в Кремле, что Telegram действительно нужно заблокировать.

"Кремль не полномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять", - отреагировал он.

13 августа 2025 года пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Затем - 22 октября - РКН заявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в РФ в рамках борьбы с преступностью.

Примерно через месяц, с 24 ноября, российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей из регионов европейской части РФ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. 28 ноября прошлого года РКН заявил, что в отношении WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения на территории РФ, которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.

16 января пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. В свою очередь, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о введение дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала этого года. Тогда РКН информировал, что новых ограничений им не вводилось.

10 февраля в РКН сообщили, что Telegram по-прежнему не выполняет требования законодательства РФ, поэтому ограничение его работы в стране будет продолжено.

