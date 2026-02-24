Поиск

РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский союз страховщиков (РСА) инициирует изменения в закон об ОСАГО, которые позволят автостраховщикам уточнить порядок электронного урегулирования убытков в случаях, когда возникают обоснованные сомнения относительно обстоятельств конкретного ДТП, сообщил журналистам президент РСА Евгений Уфимцев.

"Мы будем готовить предложения по урегулированию в ОСАГО в рамках европротокола, чтобы в отдельных случаях у страховщика появилась возможность для привлечения к осмотру транспортного средства второго участника дорожного происшествия", - пояснил глава РСА.

Уфимцев напомнил, что введенный обязательный порядок электронного урегулирования в ОСАГО "показал хорошие результаты, популярность электронного урегулирования растет". Однако удаленные сервисы урегулирования, в том числе фотофиксация с места происшествия, стали активно использоваться страховыми мошенниками при организации фальшивых ДТП, имитации их последствий.

Он привел пример злоупотреблений в Новосибирской области, где злоумышленники "до такой степени обнаглели, что выкупают машины, застрахованные в других регионах РФ уже пострадавшие в ДТП, привозят в свой регион для инсценировки новых ДТП".

Уфимцев напомнил, что распространение подобных негативных практик привело к аномально высокой убыточности по ОСАГО в этой области, Банк России в декабре прошлого года ввел удвоенный территориальный коэффициент для двух регионов - Новосибирской области и Ингушетии. Власти Новосибирской области активизировали работу по противодействию страховым мошенникам, правоохранители вскрывают факты злоупотреблений организованных в группы лиц.

В Ингушетии ситуация иная, продолжил президент РСА: "Там, напротив, очень низкие доли европротокола и фотофиксаций в общем урегулировании по ОСАГО. Там на конвейер поставлена технология недобросовестного оформления убытков с использованием сотрудников правоохранительных органов. То есть действуют не цифровые злоумышленники, а те, кто используют бумажные технологии".

Уточняя предложенные страховщиками ОСАГО новые подходы в электронном урегулировании убытков в ОСАГО, Уфимцев пояснил, что, "скорее всего, законодательно могут быть добавлены отдельные вещи, связанные с пошаговыми процедурами при урегулировании убытка в ОСАГО. Изменения не будут влиять на процессы урегулирования для большинства автовладельцев, если нет вызывающих сомнения признаков в обстоятельствах ДТП".

Также страховщикам ОСАГО необходим доступ к записям с дорожных камер для установления обстоятельств происшествия, добавил глава РСА: "Чтобы не было так: машину на эвакуаторе привезли, поставили, сделали фотофиксацию и на том же эвакуаторе повезли в следующее место "происшествия". Потом выясняется, что машина была заявлена как автомобиль виновника по другим 10 убыткам в ОСАГО. А фотографии с места ДТП получились нормальные, точка геолокации есть".

Урегулировать в среднем за 25 минут

"На протяжении всего 2025 года мы видели резкий рост количества урегулированных убытков в ОСАГО с помощью фотофиксации и с помощью мобильных приложений", - сказал президент РСА журналистам. Если водитель производит фотофиксацию, он по закону может урегулировать убыток в ОСАГО с максимальным имущественным лимитом 400 тыс. рублей.

"Безусловным лидером оказалось мобильное приложение Госуслуг - сервис, который разработал и поддерживает РСА, мы встраиваем этот сервис также в мобильные приложения страховых компаний", - уточнил Уфимцев.

По его данным, если в середине лета прошлого года в электронном виде урегулировалось около 1 тыс. убытков за день по ОСАГО, то в феврале этого года в отдельные дни с помощью удаленных сервисов решались проблемы по 1600-1800 случаев. Оформление ДТП в электронном виде с помощью фотофиксации занимает 20-25 минут в среднем по РФ.

В то же время страховщики ОСАГО, как правило, обращают внимание на повышенные показатели региона по доле урегулированных в электроном виде убытков, если сам регион относится к "красной зоне" с высокой аварийностью и проблемами по количеству злоупотреблений.

"Как только такой регион резко выделяется по количеству урегулированных по европротоколу убытков в ОСАГО по сравнению с общероссийским показателем, для нас это четкий индикатор – с ним что-то не в порядке, страховщикам на это надо обратить внимание", - пояснил Уфимцев журналистам.

Еще один маркер, по его словам, – чрезвычайная быстрота оформления заявленных к выплате происшествий. "Например, 8-10 минут вместо 25 минут в среднем по РФ. Это признак того, что оформление убытков кем-то поставлено на конвейер", - считает глава РСА. Поэтому в ряде случаев, по его мнению, "необходимо добавлять ручной процесс электронного урегулирования убытков в ОСАГО".

"В целом автостраховщики – сторонники европротокола в ОСАГО, который позволяет устранять пробки на дорогах после ДТП, а водителям – не дожидаться приезда дорожной полиции на место происшествия, экономит их время. Но страховщики ОСАГО против того, чтобы за счет цифровых технологий мошенники имели возможность зарабатывать на страховых выплатах, что в итоге приводит к повышению стоимости полисов ОСАГО для добросовестных граждан из-за растущей убыточности. С этим надо бороться, в том числе с помощью цифры", - заключил Уфимцев. По его словам, "в настоящее время о возможных законодательных изменениях по этой теме ведутся консультации с регулятором".

