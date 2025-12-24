Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Домодедово.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - написал представитель агентства Артем Кореняко в своем канале в Max в ночь на среду.

Возможны корректировки в расписании некоторых рейсов, добавил Кореняко.



