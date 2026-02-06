Поиск

Мужчина погиб при атаке БПЛА на машину в Белгородской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, еще один получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в пятницу.

"В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте (...) Женщина, находившаяся в момент атаки в автомобиле, доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода в крайне тяжёлом состоянии. У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшая в реанимации.

